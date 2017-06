L'Alt Urgell se suma al pla de la Setmana Europea sobre les energies sostenibles

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell s'ha sumat a la commemoració de la Setmana de l'Energia, del 19 al 25 de juny, coincidint amb la Setmana Europea de l'energia sostenible, «una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en l'ús racional de l'energia», segons han remarcat fonts del mateix Consell.

L'ens comarcal de l'Alt Urgell organitza diverses accions amb el suport de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), la Diputació de Lleida i els ajuntaments de la comarca, entre altres institucions i entitats, «amb l'objectiu de caminar cap a un nou model energètic, del qual es vol que la societat sigui protagonista», tal com han apuntat els responsables del programa.

Així, els actes de la Setmana de l'Energia han inclòs el joc «No perdis l'energia», organitzat per PEUSA, una sessió de jocs per als infants a la Biblioteca Sant Agustí de la Seu i al pavelló d'Oliana a càrrec de l'ICAEN i una visita guiada a la caldera de biomassa del Sant Hospital de la Seu, amb descàrrega d'estella incorporada i explicació de tot el procés que se segueix per obtenir biomassa.

A partir del 27 de juny la seu del Consell Comarcal acollirà l'exposició «La biomassa forestal i agrícola a Catalunya» i dues xerrades sobre la planificació del projecte Forest4Local, a càrrec de la Diputació de Lleida, a més d'una xerrada sobre transició energètica, a càrrec de l'ICAEN.