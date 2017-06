Puigcerdà demana vint places públiques més per a la residència sociosanitària

L'Ajuntament de Puigcerdà conjuntament amb la Fundació Hospital de Puigcerdà, que lidera el mateix consistori, han demanat al departament de Salut un augment de 20 places públiques de residència sociosanitària. Aquesta xifra suposaria un increment del 50% de places públiques que ofereix actualment la residència, que en són 40 gràcies al fet que recentment n'ha incorporat quatre més. L'equipament sociosanitari de Puigcerdà ofereix places públiques i privades, per bé que aquestes últimes són la majoria. En total posa a la disposició dels veïns de la Cerdanya, i també de fora, 136 places residencials i una vintena de places d'hospital de dia.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «necessitem anar alliberant espais a la residència per tal de poder guanyar places públiques. Hem demanat totes les que ens vulguin donar, com més millor amb un màxim de vint de noves».

Per anar guanyant espais a l'equipament, la Fundació porta a terme un programa de reubicació de serveis que té com a base retornar al centre de Puigcerdà les àrees considerades de salut. Així, en el marc d'aquest objectiu, la Fundació Hospital de Puigcerdà també s'ha proposat a curt termini treure de la residència alguns dels llits que ara s'ocupen amb pacients que són de convalescència o llarga estada i que, per tant, es consideren de l'àmbit de salut i no pas del social. Aquests llits passaran a oferir-se també a l'edifici de l'antic hospital, a la plaça Santa Maria.

També en el marc d'aquesta reordenació de serveis, la Fundació ha estrenat aquesta setmana el servei de rehabilitació, que ha estat traslladat a l'antic hospital, on ja havia estat, a les noves dependències, situades a la tercera planta, a l'espai que antigament ocupava el servei de diàlisi. La unitat de rehabilitació i fisioteràpia presta servei en quatre àmbits: als interns de la residència, als de l'hospital, atenció domiciliària i l'ambulatòria. L'any 2016 va prestar 8.000 sessions de rehabilitació ambulatòria, i en els primers mesos d'aquest any ja ha experimentat un augment del 3%.