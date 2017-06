El Consell Comarcal de la Cerdanya s'incorpora al centre Reempresa

El Consell Comarcal de la Cerdanya s'ha incorporat al Centre de Reempresa de Catalunya per garantir la continuïtat de les empreses del territori. La Diputació de Girona i la patronal Cecot han renovat l'acord de col·laboració per difondre i estendre la Reempresa a la província de Girona com un model d'emprenedoria i de creixement empresarial consolidat i que incideix en la continuïtat de les empreses. La Diputació de Girona desenvolupa el treball en xarxa amb ajuntaments i consells comarcals, i la incorporació del Consell Comarcal de la Cerdanya s'emmarca en l'eix de treballar junts per consolidar el teixit empresarial existent i reforçar la seva competitivitat. A partir d'aquest mes, la Cerdanya disposarà d'un Punt d'Atenció del Centre de Reempresa dins de l'àrea de Promoció Econòmica, des d'on s'oferirà assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva empresa com als emprenedors i disposats a donar-los continuïtat.