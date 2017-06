La Seu d'Urgell inicia els tallers de cuina del món amb un viatge al Brasil

Càritas de la Seu d'Urgell i el Pla de Ciutadania i Migracions del Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell organitzen una nova edició del cicle de tallers de cuina gratuïts que tenen com a objectiu acostar les diferents cultures a la ciutadania urgellenca a través d'un viatge per la gastronomia de diversos països.

Segons han explicat des de l'organització, els tallers tenen també com a finalitat ser un lloc de relació i intercanvi per crear vincles entre persones de diferents cultures a través de la gastronomia. Per assolir aquest objectiu es compta amb la col·laboració de persones procedents de diferents països «que ara viuen aquí i que s'han integrat a la societat urgellenca sense renunciar als seus orígens», segons han explicat.

El primer dels tallers del cicle tindrà lloc demà dimecres, 28 de juny, amb una sessió de cuina brasilera. Les propostes continuaran el 12 de juliol amb cuina argentina i el 19 de juliol amb cuina boliviana. Es preveu que el cicle continuï al setembre.

Les inscripcions i els tallers es duran a terme al local de Càritas, al carrer del Bisbe Guitart, 27-29 de la Seu d'Urgell.