Guils renovarà la plaça Major per fer-ne una zona de lleure i esbarjo

La plaça Major de Guils de Cerdanya presentarà una imatge renovada en els propers mesos. Els responsables municipals han anunciat que ja s'ha encarregat una proposta de millora d'aquest espai cèntric del nucli cerdà.

De moment, el consistori ha encarregat a un estudi arquitectònic la redacció d'un projecte de millora. Tal com han explicat fonts municipals, «aquesta àrea central del poble mereix convertir-se en un espai de retrobament, de lleure i d'esbarjo». En aquest sentit, han assegurat que ja fa uns mesos que l'equip de govern treballa per assolir aquest objectiu.

Una de les primeres intervencions, que ja es va dur a terme fa dos estius, ha estat la restricció del trànsit en aquest emplaçament, així com també la prohibició d'aparcament dels vehicles per convertir l'espai en zona de vianants. Per altra banda, també s'hi van col·locar algunes jardineres per fer més atractiva la zona.

Les mateixes fonts han avançat que els estudis topogràfics ja estan en marxa, i esperen que en breu es pugui començar l'ampliació de l'espai de la plaça Major. Concretament, s'ha previst l'eliminació del mur i la zona de contenidors, que es col·locaran en l'aparcament que hi ha al carrer del Pont de Serra, vial que connecta amb la carretera que porta a Fontanera, en una zona més discreta i de fàcil accés amb cotxe que els aparcaments que hi havia al centre de la plaça.

Per altra banda, la voluntat del govern de Guils, tal com han informat, és poder explicar, en breu, les idees proposades per a la plaça i exposar, posteriorment, el projecte de millora que s'ha previst per a l'espai.