La taula de treball haurà d'analitzar la situació i l'impacte econòmic del sector de la neu al territori

La nova taula estratègica de les estacions de muntanya, formada per representants de diversos departaments de la Generalitat, representants polítics dels territoris amb estacions de muntanya, representants de les empreses de l'àmbit privat que treballen a la zona, així com també d'altres administracions i institucions públiques, tindrà diverses funcions per desenvolupar els seus objectius.

L'ens serà l'encarregat de coordinar la participació dels departaments de la Generalitat a les estacions d'esquí i muntanya, conjuntament amb altres organismes i entitats implicades, siguin públiques, locals o privades.

Per altra banda, haurà d'analitzar la situació específica del sector de la neu i les estacions de muntanya, com també el seu impacte econòmic, social i territorial, i proposar polítiques governamentals a llarg termini i línies d'acció a curt termini.

El nou organisme haurà d'analitzar i col·laborar en la tramitació de plans, permisos i avaluacions ambientals de les estacions de muntanya compatibles amb el seu entorn natural, com també els efectes del canvi climàtic sobre el turisme de neu i les activitats de muntanya i les mesures més adients d'adaptació a aquests canvis.

A més a més, segons fonts institucionals, el nou ens també haurà de prendre part en l'elaboració de projectes i ajudes, tant en la millora de les infraestructures de mobilitat a mitjana i llarga distància, com en la millora i manteniment dels accessos locals pel que fa a la seva viabilitat hivernal i a la mobilitat.

Els consellers de Territori i Sostenibilitat i d'Empresa i Ocupació presidiran la taula per anys alternatius. A més, la taula podrà crear grups de treball quan hagi començat a funcionar, tot i que inicialment se'n formaran tres: el de promoció del turisme de neu i de muntanya; el d'ordenació del ter-ritori, polítiques ambientals i medi natural i canvi climàtic, i el d'infraestructures, accessos a les estacions i mobilitat.