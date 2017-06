Puigcerdà tindrà una estació de recàrrega ràpida per a cotxes elèctrics

Puigcerdà tindrà una de les noves estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics en la nova instal·lació d'aquests punts de servei arreu del territori. Concretament, Catalunya afegirà 39 punts nous que entraran en servei en els propers mesos i que ampliaran fins a 126 el nombre de punts de recàrrega amb accés públic operatius i propers a la xarxa bàsica viària catalana.

Els 39 punts se situaran en 13 noves estacions de recàrrega ràpida: Tarragona, Figueres i Olot, amb sis punts de recàrrega; i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Puigcerdà, Montblanc, Vandellòs, el Vendrell i Santa Perpètua de la Mogoda, amb tres punts cadascuna. Aquests punts s'afegeixen als ja existents a Barcelona, Reus, Girona, Lleida, Sant Cugat, Amposta, Cabrera de Mar i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), ha destinat 514.750 euros a incentivar i desplegar la instal·lació d'aquestes estacions, i la gestió anirà a càrrec dels corresponents ajuntaments o corporacions locals. Els emplaçaments que s'han prioritzat, com és el cas de la nova estació de Puigcerdà, cerquen garantir la mobilitat obligada que es produeix majoritàriament entre municipis de la mateixa província. Així, tal com han explicat fonts de l'administració, resten coberts la major part de desplaçaments dins les comarques de Tarragona i de Girona, i s'acaben de completar amb la càrrega accelerada o semiràpida.

La instal·lació d'infraestructures de recàrrega a les comarques de ponent i les comarques centrals s'afrontarà amb el pressupost del programa PIRVEC del 2018, que disposarà addicionalment amb part del pressupost previst per al 2019. També es consolidarà la connexió entre capitals de província, que no ha estat prioritària en el marc del pressupost del 2017. L'Institut Català d'Energia també ha apostat per ampliar la xarxa de recàrrega accelerada, «que permet únicament càrregues de 120 quilòmetres en una hora, però que esdevenen interessants com a càrregues d'oportunitat, alhora que tenen uns costos de gestió i operació molt més baixos». Així, més de 25 estacions amb 50 punts de recàrrega addicionals s'ubicaran properament en uns 12 municipis de Catalu-nya.

Garantir la mobilitat

Aquest creixement pretén garantir la demanda de mobilitat interurbana dels ciutadans, de manera que tinguin la seguretat que podran disposar d'estacions de re-càrrega ràpida quan facin desplaçaments llargs pel territori en vehicle elèctric.

En aquest sentit, segons les mateixes fonts, la valoració d'aquestes ubicacions ha tingut en compte tant el nombre d'eixos viaris a què donen cobertura com la distància a altres punts de recàrrega ràpida ja existents.

La propera convocatòria prioritzarà les zones que no disposen de punts públics de recàrrega per davant de la seva proximitat a múltiples eixos viaris.