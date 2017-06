Fotografia amb mòbil i vinya en alçada, a la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà que organitza l'Associació Universitària de Cerdanya (AUCer) presenta enguany un curs de fotografia amb telèfon mòbil i un altre de vinya en alçada com a principals novetats d'aquesta 19a edició. El curs de fotografia amb mòbil anirà a càrrec de Fernando Prats, en aquest curs es pretén que els alumnes puguin perfeccionar la tècnica en fotos fetes amb dispositius mòbils com ara telèfons o tauletes. El president de l'AUCer, Francesc Armengol, ha explicat que coincidint amb el renaixement del cultiu de vi a la Cerdanya i en altres territoris del Pirineu s'ha programat aquest el curs de vinya en alçada que impartiran Josep Buján i Sebastià Raventós. Pel que fa a les activitats paral·leles, una de les novetats és la recuperació del Vermut, un migdia per compartir conversa i aperitiu amb un personatge conegut en ple centre de Puigcerdà. Enguany el convidat serà el reconegut saxofonista Llibert Fortuny. Armengol ha senyalat que "compartirem una estona amb Fortuny que ens explicarà la seva feina, com viu, serà una conversa distesa però molt interessant".

La salut i el benestar també ocupen novament un apartat molt important del programa. Així, la universitat ha programat cursos de mindfulnes; un curs de coaching per a equips de salut, amb el suport del Col·legi Oficial d'Infermeria de Girona; 'Viure sense pensar, viure en plenitud', amb Antonio Jorge Larruy; 'Riure per viure', sobre el foment de les emocions positives; Filosofia i vida, inspirat en el viatge d'Ulisses; i 'Mediació (gestió intel·ligent del conflicte)' amb Alfonso Casas i Sara Rodríguez.

Pel que fa a propostes culturals, el campus de Puigcerdà comptarà novament amb Joan Vives, locutor de Catalunya Música, amb un curs de música clàssica que enguany estarà dedicat al naixement del Barroc, en el marc de l'any Monteverdi pel 450 aniversari del seu naixement. I la sessió d'història serà sobre el rei Jaume I. D'altra banda, es programa novament un curs d'administració pública, amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. La vicepresidenta de l'AUCer, Maria Àngels Terrones, ha manifestat que "hem procurat que hi hagi un ventall variat de cursos, amb propostes més tradicionals que igual ja hem fet altres cops, i altres més innovadores o modernes".

Per segon any consecutiu, la Universitat d'Estiu també inclourà l'AUCer Júnior, adreçat a joves i adolescents, que enguany proposa un curs de pilotatge de drons, a càrrec de Lleida Drons. L'oferta es complementa amb dos tallers, de cuina amb flors i d''scrapbooking', i les jornades professionals.