L'Ajuntament de la Seu agraeix la tasca als docents del Pla Educatiu d'Entorn

La sala d'actes de l'ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit aquesta setmana la cloenda del projecte Pla Educatiu d'Entorn d'aquest curs, presidida per l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, i la inspectora del departament d'Ensenyament de la Generalitat Elena Ardanuy.

L'acte va servir per fer un reconeixement públic a la feina feta pel grup de voluntaris i voluntàries que han pres part en diferents projectes educatius emmarcats en el PEE de la Seu d'Urgell. Batalla i Ardanuy van agrair la tasca realitzada per aquests urgellencs, que de manera desinteressada han ajudat a reforçar la formació dels alumnes tant a nivell acadèmic com d'implicació amb la societat.

Els voluntaris van rebre un diploma acreditatiu de la seva participació i obsequis com ara invitacions per al FeMAP, per al teatre de festa major i entrades per a la piscina d'estiu. Entre els participants al programa hi ha mestres, treballadors d'altres àmbits professionals i persones jubilades. També es compta amb la col·laboració d'entitats i institucions com ara l'Escola Municipal de Música, l'Escola Oficial d'Idiomes i les AMPA de les escoles. En l'acte es va retre homenatge als professors que s'han jubilat enguany.