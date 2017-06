L'Arxiu de la Seu inaugura la mostra de l'antic col·legi de la Companyia de Maria

Avui, divendres, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell acull la inauguració de l'exposició La memòria de les monges. Vivències al col·legi de la Companyia de Maria de la Seu d'Urgell.

L'exposició, que es podrà visitar a la sala d'actes de l'arxiu fins al proper divendres 14 de juliol, de dilluns a divendres des de les 8 del matí fins a les 3 de la tarda, clourà els actes que, des del novembre passat, s'han succeït a la Seu d'Urgell com a homenatge al que va ser el col·legi de la Companyia de Maria a la Seu d'Urgell.

L'exposició consta d'un recull de fotografies que han aportat antics alumnes i professors del centre, així com una selecció d'elements característics del col·legi. L'acte s'iniciarà a les 8 del vespre a la seu de l'arxiu i un cop acabada la presentació hi haurà un refrigeri per als assistents.