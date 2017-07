La Universitat d'Estiu Ramon Llull de Puigcerdà arriba amb nous cursos

Amb l'objectiu de continuar acostant la formació universitària de qualitat a tothom al territori de la Cerdanya, torna la Universitat d'Estiu Ramon Llull de Puigcerdà, que organitza l'Associació Universitària de Cerdanya i l'Ajuntament de Puigcerdà, que tindrà lloc del 10 al 15 de juliol. Ahir es van presentar les novetats de l'edició d'enguany, la dinovena, que espera atraure més de 2.000 persones entre les formacions i les activitats paral·leles.

Maria Àngels Terrones, vicepresidenta de formació de l'AUCer, va explicar que, com en cada edició, «s'ha intentat proposar cursos variats, perquè tothom hi trobi la seva parcel·la i un interès, ja sigui per motius personals o professionals». En aquest sentit, va destacar que s'han programat formacions més clàssiques «que intentem que sempre hi siguin presents», combinades amb d'altres de més actualitat. Els cursos estan dividits en categories diverses, amb sessions de l'àmbit sanitari i que busquen el benestar, com el de Riure per viure; de l'àmbit de les humanitats i la història, com el d' El naixement del Barroc; d'altres relacionats amb el territori, com el de la Vinya en alçada; i també de l'àmbit de l'actualitat, com els de Fotografia amb mòbil o el d 'Administració electrònica.

El president de l'AUCer, Francesc Armengol, va recordar que paral·lelament a les formacions, també tindran lloc dues jornades professionals, la del sector farmacèutic, que s'estrena enguany a Puigcerdà, i la dels metges, que ja arriba a la dissetena edició. «A més a més, també volem obrir les portes a tots els públics i per això apostem de nou per les propostes dirigides als joves» nascuts entre el 1998 i el 2001, «enguany amb un curs d'intel·ligència emocional i una altre sobre drons, que està tenint més èxit». Tampoc hi faltaran els tallers «dirigits a públic que potser no vindria a les altres formacions, però que també pot entrar dins de la nostra programació», va afegir, a través de les sessions de scrapbooking i de cuina amb flors. La programació completa es pot consultar al web www.aucer.org.

Anna Morer, la cap d'activitats de l'AUCer, va destacar que al llarg de la setmana la programació dels cursos més oficials es complementa amb actes culturals i d'oci paral·lels. A banda de la conferència inaugural, el sopar o la consolidada nit dels estels, en aquesta edició s'ha recuperat el vermut, que tindrà com a convidat especial el músic Llibert Fortuny. «Durant més d'una hora podrem gaudir de la seva companyia, conèixer-lo millor i fins i tot fer-li preguntes mentre fem el vermut», va concretar.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va agrair la tasca desinteressada de tots els que col·laboren any rere any a la Universitat d'Estiu, «que des de la primera edició només ha fet que créixer i evolucionar». Piñeira va remarcar «la diversitat de formacions que s'ofereixen, per a públic universitari però també per a persones que no ho són». En aquest sentit, va afegir que «gran part dels alumnes són del territori de la Cerda-nya i d'edats molt diverses».