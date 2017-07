Els assajos es combinen amb activitats de lleure

arxiu particular

Estona de pausa, després dels assajos de la tarda arxiu particular

Durant la setmana que s'allarga cada tanda de les colònies per a joves intèrprets folk, els alumnes fusionen les classes i els assajos amb activitats de lleure. El director de l'Escola Folk del Pirineu, Isidre Pelàez, ha recordat que «tot i que el pes de l'activitat recau sobre la part musical, també és molt important la part lúdica». És per això, relata, que «a part dels professors que dirigeixen els assajos i les sessions, també tenim una part important de professionals del món del lleure».

Al llarg de la setmana, els joves músics realitzen, cada dia, assajos separats amb la resta de companys de la seva secció. «Es divideixen per instruments de vent, de corda, de percussió, acordions...», explica. A més a més, «cada dia, abans de sopar, hi ha una trobada de tot el conjunt per començar a preparar l'obra». Pelàez destaca que es tracta d'una orquestra de «format clàssic» amb un director que porta la batuta dels assajos i, també, el dia del concert.

A més a més, els joves participen en activitats lúdiques, excursions i jocs de nit, «com passa en les tradicionals colònies d'estiu» que no són musicals.