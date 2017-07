Les colònies folk del Pirineu reuneixen més de cent joves músics

El que va començar com uns tallers musicals de cap de setmana a Arsèguel, el 1996, ha acabat sent un centre de promoció de la música, la dansa i la cultura d'arrel tradicional al territori català, i més concretament a les comarques del Pirineu. D'aquesta iniciativa en va sorgir al cap d'uns anys l'Escola Folk del Pirineu i les colònies per a joves intèrprets folk, que enguany arriben a la setzena edició.

Divendres va finalitzar la primera tanda de les colònies d'aquest estiu, i d'aquí a pocs dies hi prendran part els joves de la segona tanda. En total, 120 alumnes d'entre 7 i 18 anys que busquen millorar la seva formació en aquest estil musical amb els instruments que ja estudien al llarg del curs. D'aquesta manera ho explica Isidre Pelàez, conegut amb el sobrenom de Tito, que és el director de l'Escola Folk del Pirineu. El responsable del centre, amb seu a Arsèguel, es mostra satisfet que aquestes colònies hagin arribat «tan lluny» i que atreguin més d'un centenar de joves, cada any, provinents de tota la geografia catalana, i també del País Valencià i les Illes Balears.

Per a Pelàez, l'èxit de la proposta rau en tres aspectes diferenciats. En primer lloc, considera que el fet que en cada edició «els alumnes estrenin una suite de concert inèdita, escrita per a l'ocasió, inspirada en músiques tradicionals del món i amb una temàtica i una cultura concreta, és un atractiu important». En aquest sentit, explica que «més enllà de treballar la part musical, també es procura explicar tot el que hi ha al darrere d'aquesta música i dels països o moments dels quals forma part». Com per exemple enguany, que s'ha escollit la temàtica de canvis i moviments socials a Occident, «on hem englobat des de la revolució del 74 a Portugal fins a la caiguda del mur de Berlín o la crisi actual dels refugiats».

En segon lloc, creu que «és molt llaminer per als nois i noies que el resultat final del treball fet durant les colònies es presenti a Arsèguel dins de la Trobada d'Acordionistes del Pirineu», que enguany serà el diumenge 30 de juliol a les 6 de la tarda.

A més a més, pensa que «és molt enriquidor per als joves que puguin conviure durant els dies de l'estada amb persones d'edats molt diverses». En aquest sentit, creu que «els més menuts s'emmirallen en els alumnes més grans i de nivell més avançat, i aquests els poden donar un cop de mà».

Des de fa uns anys, les colònies tenen lloc a la casa Ridolaina, entre Bellver i Montellà. Pelàez assegura que el projecte té corda per temps, mentre hi hagi joves intèrprets interessats. De moment, treballen per posar a punt el concert d'enguany, que esperen, com sempre, que sigui un èxit i agradi al públic i familiars assistents.