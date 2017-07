Túnel del Cadí cobra per error el pas als abonats cerdans durant dos dies

Sorpresa majúscula per a centenars de veïns de la Cerdanya que tenen l'abonament de gratuïtat del Túnel del Cadí. L'empresa concessionària va cobrar durant dos dies el pas dels residents cerdans a pesar de tenir vigent la targeta que n'acredita les condicions per passar-hi de franc.

Un error informàtic a les oficines centrals a Barcelona va fer que els dies 21 i 22 de juny es cobrés el pas pel túnel als abonats cerdans, tant en el sentit de baixada com de pujada. L'avaria no va afectar, en canvi, els abonats del Berguedà i l'Alt Urgell, segons han confirmat des del mateix Túnel del Cadí.

La situació ha provocat que des de llavors les entitats bancàries que gestionen les targetes de l'abonament cobressin els imports d'11,6 euros del peatge als seus clients tantes vegades com van fer aixecar la barrera, molts dels quals es desplacen d'una comarca a l'altra per anar a treballar. El cobrament del peatge ha generat una demanda massiva d'explicacions tant en oficines bancàries com al mateix Túnel del Cadí. Es dóna la situació que molts clients se n'han adonat després fins i tot que l'empresa concessionària els hagi retornat l'import cobrat. En aquest sentit, portaveus de la companyia han explicat que de seguida van detectar l'error informàtic i van ordenar immediamentament l'abonament dels diners cobrats per error, tràmit que s'ha estat realitzant en els últims dies. L'error també ha fet mobilitzar el Consell Comarcal, ens que tramita els abonaments. El Consell ha informat de la situació els usuaris a través de les xarxes socials i ha recomanat als afectats que comprovin i reclamin el retorn del peatge cobrat.