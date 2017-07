Les curses de muntanya es doten d'un codi per respectar i netejar l'entorn

El Pirineu vol curses netes. En els últims mesos s'ha intensificat a la Cerdanya i altres indrets de la serralada el debat sobre la necessitat que les proves del popular running comportin una posterior neteja de l'espai natural que travessen. Molt sovint, les setmanes posteriors a les curses, camins, senders i boscos continuen plens de les cintes que marquen els recorreguts, embolcalls de productes energètics o fins i tot pintades en roques i troncs. Ara aquesta situació està en via de resoldre's gràcies a un acord global de tots els agents públics i privats que intervenen en la gestió i l'ús del territori.

Entitats esportives, associacions de propietaris forestals i administracions locals i comarcals així com els parcs naturals del Cadí-Moixeró i l'Alt Pirineu, la Generalitat i les diputacions s'han adherit al Codi de Bones Practiques en l'organització de curses de muntanya que ha impulst la Fundació Món Rural. Es tracta d'un document que no és d'obligat compliment sinó que estableix a partir del consens de totes les parts implicades unes «recomanacions» a l'hora d'organitzar curses i restaurar la zona per on passen, segons ha explicat el tècnic de la fundació Món Rural encarregat de la redacció del codi, Marc Costa. Així, el text estableix com a idoni, per exemple, que durant les 48 hores següents a la cursa els mateixos organitzadors en netejaran el recorregut i retiraran les cintes. Igualment, recomana com i on posar-les i desaconsella fer marques amb pintura.

En aquesta línia de respecte pel medi ambient, el codi aconsella establir sancions als corredors que llencin deixalles. El text també aconsella regular les pertorbacions de soroll en el medi natural, l'erosió dels camins pel pas dels esportistes i l'ús dels bastons i el respecte de l'aigua dels torrents que travessen els corredors.

Costa ha remarcat que «el gran valor afegit del codi és el consens amb què ha nascut i del fet que parteix de la confiança de totes les parts». El codi també estableix el reconeixement que l'ús de les zones forestals per a les proves esportives és bo per a la seva promoció i la dinamització del territori.

El document, que ha estat signat per totes les parts en els últimes setmanes, ja està en mans dels consells comarcals de la Cerdanya i l'Alt Urgell, així com dels ajuntaments i les entitats esportives per poder-lo aplicar al més aviat possible.