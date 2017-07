La Seu obre el casal d'estiu amb torns per adequar-se a cada necessitat familiar

La Seu d'Urgell ha posat en marxa aquesta setmana el casal municipal d'estiu, que aplega més de 40 infants. Les pròximes setmanes els participants en el casal prendran part en activitats esportives, culturals i de lleure en sessions, per exemple, de piragüisme, visites a exposicions, banys a la piscina, excursions o acampades. En la primera jornada del casal els infants van rebre la visita de la corporació municipal amb l'alcalde, Albert Batalla, al capdavant.

El casal municipal d'estiu de la Seu d'aquest any ofereix com a novetat la possibilitat de fer torns setmanals al llarg dels mesos de juliol i agost per adequar-se a les necessitats de cada família.