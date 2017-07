Els veïns de la Seu que fan 70 anys s'organitzen per celebrar-ho junts en una festa

Un grup de veïns de la Seu d'Urgell s'ha proposat reunir tots els conciutadans que aquest any celebren el 70è aniversari amb l'objectiu de celebrar-ho conjuntament amb una gran festa. Així, sota el lema «Aquest any en feu 70? Celebrem-ho!», una comissió creada especialment per a l'ocasió ha fet una crida als veïns i veïnes nascudes el 1947 per sumar-se a la iniciativa. La festa se celebrarà el dia 23 de setembre i consistirà principalment en un dinar amb ball a l'Hotel Andria de la Seu.

Els portaveus de la comissió són Amadeu Gallart i Dolors Boix, els quals coordinen l'organització. Els dos portaveus han apuntat que «animem la generació que enguany fa 70 anys que vingui a celebrar els 70 anys en aquest dinar per fer-ho conjuntament», i han remarcat que també hi podran assistir acompanyants. Segons han estimat els mateixos organitzadors, la participació prevista a la festa se situa entre 100 i 150 persones.