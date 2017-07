Guils urbanitzarà i portarà l'aigua al veïnat del Golf

L'Ajuntament de Guils iniciarà en els pròxims mesos una de les obres de més envergadura i més visibles de la Cerdanya: la de la reurbanització de l'extens veïnat del Golf, el qual s'estén a banda i banda de la carretera N-260 al límit dels termes de Bolvir i Puigcerdà. El consistori ha aprovat un projecte que suposarà una inversió de 800.000 euros per part dels propietaris i que comportarà no tan sols la renovació dels carrers i dels serveis, sinó també la portada de la xarxa d'aigua municipal a nombroses cases que històricament s'han abastat de pous particulars, el control dels quals resulta més dificultós per a l'administració.

El barri del Golf ocupa una superfície de pràcticament 600.000 metres quadrats entre el Pont de Sant Martí i la Torre del Remei, ja a Bolvir. El veïnat està divividit en parcel·les d'uns 6.000 metres quadrats amb 71 parcel·les desenvolupades i construïdes la majoria entre els anys 60 i 70, segons ha explicat l'Ajuntament. L'equip de Govern ha remarcat que el projecte permetrà fer una millora global a la zona amb l'adequació de la xarxa d'enllumenat i la instal·lació de tecnologia LED de baix consum, l'ampliació de l'actual xarxa de clavegueram, la creació de nous carrers i la dotació a tota l'àrea urbanitzada de l'aigua de la xarxa pública. Les obres comportaran la presència de màquines i operaris durant mesos tan bon punt s'iniciï l'execució, tràmit que el consistori preveu activar en breu.

L'alcalde de Guils, Valentí Tuset, ha argumentat que «aquesta és una obra de gran envergadura. Des de l'Ajuntament volem facilitar el fet que els propietaris puguin condicionar i posar al dia aquesta urbanització».

Per tal de tirar endavant el projecte, els veïns s'han constituït en una junta de cooperació, amb la ual treballen coordinadament amb l'Ajuntament. L'equip de govern ha remarcat que els propietaris de les parcel·les es faran càr-rec de la inversió, es repartiran les càrregues de les obres i es distribuiran els costos a partir de les dimensions de les seves propietats.