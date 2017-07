La Cerdanya signa un pacte per impulsar cooperatives

Els sectors públic i privat de la Cerdanya han arribat a un pacte per tal de promoure el cooperativisme com una de les eines per dinamitzar l'economia local i fer-la sortir de la crisi. Partint d'aquest objectiu, el Consell Comarcal i les entitats empresarials de la vall s'han adherit a dos projectes que han permès crear la Taula territorial d'empresa, emprenedoria, economia social i cooperativisme de l'Alt Pirineu i l'Aran i l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i l'Aran.

L'objectiu de la Taula és «impulsar accions per dinamitzar l'economia i estimular l'ocupació, i afavorir així el creixement demogràfic, el reequilibri territorial i la plena ocupació d'aquests territoris a l'economia del país», segons han remarcat els seus impulsors. Per fer-ho, volen potenciar el cooperativisme perquè aquest moviment empresarial ajuda a unir esforços a partir de la posada en valor d'elements propis del territori que molt sovint estan desconectats. Així, per exemple, l'acció coordinada dels sectors agroalimentari i turístic d'una mateixa comarca poden aspirar a potencials de desenvolupament molt majors a partir del treball conjunt dels professionals que trepitgen el territori. La Taula territorial d'empresa s'ha constituït oficialment aquesta setmana gràcies a la col·laboració institucional entre la Delegació Territorial del Govern a l'Alt Pirineu i Aran, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i els consells comarcals de l'Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran. La Taula és constituïda per més de 50 representants dels sectors socials i econòmics públics, privats i del tercer sector de totes les comarques del Pirineu. Els seus responsables han establert que faran reunions cada dos mesos a fi i efecte d'anar coordinant el territori i impulsant noves iniciatives empresarials.