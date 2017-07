L'Ateneu Cooperatiu ajuda a crear una botiga taller a Alp

L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i l'Aran pretén ser, per la seva banda, un «espai referent i de trobada, aprenentatge i impuls de l'economia social a través de l'empresa cooperativa», segons han remarcat des del Consell Comarcal de la Cerda-nya. L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran és un projecte creat pel departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i és integrat dins el programa Aracoop. El seu principal objectiu és desenvolupar projectes de foment i promoció de l'economia social a partir de la creació de cooperatives al ter-ritori. En aquest sentit, aquest mes de juny els impulsors del projecte han anunciat la creació i posada en marxa de la primera societat cooperativa de l'any 2017 a la Cerdanya a través de l'ACAPA. Es tracta de la iniciativa impulsada per dues empresàries a Alp per a l'obertura de la botiga El Brot, un negoci de productes vegans i vegetarians «amb consciència», segons han remarcat les mateixes impulsores del negoci, i prioritzant productes de proximitat. La nova cooperativa ha presentat un plantejament sostenible i social i té previst oferir tallers i establir-se com un punt referent d'aquesta filosofia de vida.