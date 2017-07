El PSC de la Seu alerta que Batalla no troba aliats per aprovar el pressupost

El grup municipal de Compromís per la Seu a l'oposició del govern del PDECat ha lamentat que quan l'exercici econòmic ja ha entrat al setè mes de l'any, l'Ajuntament alt urgellenc encara no hagi aprovat el pressupost anual. El grup de l'oposició que lidera Òscar Ordeig ha alertat que el govern que encaçala Albert Batalla «no troba cap regidor entre la resta de grups municipals per tirar endavant el pressupost, en un any especialment important per les dificultats que viu la Seu». En aquest sentit, Compromís ha argumentat que «des de Compromís X La Seu no s'ha donat suport al pressupost municipal presentat pel tinent d'alcalde Fierro, del PDeCAT, perquè era un mal pressupost per al nostre municipi. L'esbós de pressupost, pràcticament igual que el del 2016, no presentava millores en temes socials, no presentava solucions a la manca d'habitatge social, no presentava millores quant a la promoció econòmica i tampoc presentava una millora traduïda en una rebaixa dels impostos». Ordeig ha lamentat que «aquesta manca de responsabilitat per part de l'equip de govern pot provocar un perjudici tant a l'Ajuntament com als ciutadans».