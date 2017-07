Puigcerdà farà accessible el llac i el seu parc amb passos i barques adaptades

Puigcerdà ha aprovat un projecte per fer accessible a les persones amb mobilitat reduïda el parc Shierbeck i el seu estany, un dels principals atractius paisatgístics per al turisme que visita la capital cerdana.

La intenció de l'Ajuntament és adaptar no tan sols els accessos al parc amb rampes i passatges per a les cadires de rodes sinó que també el moll i les barques que permeten fer un tomb pel llac. D'aquesta manera aquest atractiu turístic s'obriria per primera vegada a les persones amb mobilitat reduïda amb un sistema que n'asseguri la seva autonomia. En aquesta mateixa línia, la iniciativa té previst adequar la senyalització del recinte i els plafons informatius sobre la flora i la fauna amb llenguatge Braile per a les personea amb ceguesa, segons han explicat des de l'equip de govern que encapçala Albert Piñeira. En aquest paquet de mesures també hi ha inclosa la creació d'una zona de jocs infantils que també siguin adaptats als nens amb necessitats especials de mobilitat, així com l'adequació dels serveis públics.

Així, amb l'objectiu general d'adaptar la vila a les persones amb mobilitat reduïda, l'Ajuntament ha presentat una demanda de subvenció de 400.000 euros al programa de Foment Territorial del Turisme del departament d'Empresa i Coneixement. En l'exercici anterior, la capital cerdana ja va rebre una ajuda d'aquest programa per un import també al voltant dels 400.000 euros. Aquest pla de la Generalitat va tenir l'any passat un pressupost global de 6,5 milions d'euros. Puigcerdà hi participa amb el projecte «Millora de la mobilitat, accessibilitat i posada en valor dels equipaments i espais turístics», el qual té com a objectiu posar al dia la vila quant a la supressió de les barreres arquitectòniques. En aquest context, l'equip de govern ha anunciat que el projecte també farà incidència en la millora de la mobilitat en algunes de les principals vies de comunicació de la vila, com ara el carrer Major, el passeig de Pere Borrell i el carrer de Pons i Gasch. També l'actuació té previst un apartat de millora de la qualiat ambiental dels espais naturals urbans potenciant la biodiversitat dels parcs i places i la renovació dels sistemes d'enllumenat, també el del parc Shierbeck, per tal d'adequar-los als estàndards actuals de sostenibilitat mediambiental i eficència energètica. L'alcalde de Puigcerdà ha remarcat que si el departament d'Empresa i Coneixement no li atorga la subvenció tirarà endavant de totes maneres l'apartat del projecte que fa referència a l'adaptació del parc Shierbeck a les persones amb mobilitat reduïda.

L'Ajuntament de Puigcerdà va poder incloure en la subvenció de l'any passat una actuació que executarà passat l'estiu: la remodelació de la plaça de Barcelona. Aquest projecte, un dels més visibles i d'envergadura del mandat municipal, té com a objectiu replantejar la plaça com la porta d'entrada a l'illa de vianants amb un entorn renovat i enjardinat.