Dinosfera activa un programa per a l'estiu

Dinosfera activa un programa per a l'estiu dinosfera

Els centres especialitzats en paleontologia han dissenyat un programa d'activitats especial per a l'estiu. Així, Dinosfera, de Coll de Nargó, obrirà les portes de les sales de treball per oferir visites guiades al laboratori de restauració. El públic podrà veure com és el treball de la preparadora del centre, Irina Fernández, amb un petit cocodril i ossos de dinosaure de fa 70 milions d'anys.