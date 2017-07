Estavar i Llívia demanen un nou pont que eviti les repetides inundacions

Llívia i Estavar han fet un front comú davant les administracions franceses per evitar que, tal com passa cada vegada quan cau un ruixat a la Cerdanya, el pont que uneix les dues poblacions quedi tallat per les inundacions. Això obliga els dos consistoris a estar permanentment alerta i a patir els consegüents taps de circulació.

L'estratègia d'Estavar inclou dues línies. D'una banda, la petició a l'estat que iniciï el procediment per al disseny i construcció d'un nou pont sobre el riu Estaüja. L'actual infraestructura permet el pas dels vehicles al mateix nivell que la carretera i deixa passar l'aigua a través d'unes canalitzacions inferiors que es manifesten insuficients per desguassar tota l'aigua quan hi ha grans crescudes. Això provoca molt sovint que l'aigua sobrepassi el nivell del vial i hi faci perillós el trànsit, tal com ha passat en els últims episodis de tempestes a final de juny. La segona línia estratègica passa per demanar a l'agència estatal encarregada dels cursos fluvials i els entorns naturals, l'Onema, autoritzi l'Ajuntament d'Estavar a netejar la llera del riu quan observi que s'hi acumula brossa i vegetació. En aquest sentit, l'acumulació de brancatge a la llera i les riberes provoca que l'aigua arrossegui i taponi les boques del pont i faci inevitables les constants inundacions. Aquesta problemàtica fa anys que s'arrossega i obliga els veïns d'un costat i l'altre de la frontera a fer una volta per altres poblacions per poder circular d'Estavar a Llívia, els termes municipals dels quals són limítrofs.

Es dóna la circumstància que en l'últim tall del pont, en què es va haver de suspendre el trànsit tot el cap de setmana per temor a noves crescudes, molts conductors van fer cas omís de les barreres i van passar pel pont esquivant-les. Davant aquesta situació, els dos ajuntaments han dirigit una demanda de solucions al Consell Departamental de l'Estat francès a fi i efecte que s'hi impliqui al més aviat possible.