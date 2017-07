L'Alt Urgell omple la sala Sant Domènec en una nova edició del Correllengua

La delegació d'Òmnium Cultural de l'Alt Urgell ha celebrat aquest cap de setmana una nova edició del Correllengua, que va omplir dissabte a la tarda la sala Sant Domènec de la Seu. L'acte ha servit un any més per remarcar i reivindicar el paper clau de la llengua catalana en la salvaguarda dels valors nacionals. En aquest sentit, un manifest a càrrec del musicòleg local Artur Blasco va servir per emfatitzar aquests factors. El Correllengua 2017 de la Seu va incloure una actuació del popular cantant i youtuber Lo Pau de Ponts, que va aconseguir un gran èxit sobretot entre els petits i joves. També van actuar Tat Teatre i Quim Vila. L'acte es va tancar amb un sopar a l'Ateneu.