La Seu ofereix 79 permisos de casetes a les colles de joves per la festa major

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha obert el termini d'inscripcions per tal que les colles de joves de la ciutat i la comarca obtinguin el permís per instal·lar una caravana a la zona de concerts de la festa major. L'Ajuntament ha fet una crida als joves a apuntar-s'hi perquè el límit de casetes permeses serà de 79. Per fer la inscripció tenen temps fins al dilluns dia 17. Han d'aportar les dades requerides a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Aquest primer termini és per a les colles que ja han muntat caseta altres anys. A partir de dilluns, noves colles també podran demanar permís si queden places lliures. En aquest cas, el nou termini s'obrirà fins al dia 21 de juliol. Si hi ha més demanda que places, l'Ajuntament farà un sorteig. L'espai de les casetes és molt popular entre els joves, que instal·len durant cinc dies els seus campaments al cor de la festa per reunir-se i convidar els amics.