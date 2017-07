La URL Puigcerdà s'especialitza en la formació per als col·legis professionals

La Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà ha arrencat aquesta setmana la dinovena edició amb una passa més cap a l'especialització vers els sectors professionals. Si des de fa anys els cursos oberts a la població es combinaven amb les jornades dels col·legis professionals de metges i d'infermeria, aquest any els organitzadors de l'Associació Universitària de Cerdanya (Aucer) hi han afegit els del Col·legi de Farmacèutics, per als quals la formació se suma a la que ja s'oferia també als sectors dels secretaris interventors i la salut. En aquest sentit, el president de l'Aucer, Francesc Armengol, ha explicat que la programació de la formació per a professionals permet a la cita universitària créixer i arribar a sectors més diversos: «És una cosa que perseguim perquè ens dóna molt joc, ens agrada que els col·legis professionals tinguin una setmana de formació a Puigcerdà... així també aconseguim que el públic general convisqui amb els professionals i hi interrelacioni aprenent més coses».



Modes tecnològiques

La Universitat d'Estiu va començar dilluns amb els primers cursos, entre els quals destaquen els de noves modes tecnològiques com ara el pilotatge de drons o la fotografia digital. En total s'hi han apuntat 330 alumnes, xifra que pot créixer durant la setmana. Entre els nous cursos també hi ha el de vinya en alçada, que imparteixen els tècnics de René Barbier en coordinació amb el departament d'Agricultura. El curs inclou una part teòrica i una de pràctiva visitant les vinyes plantades a la Cerdanya. La universitat es clourà divendres amb una conferència del periodista Ramon Besa sobre el nou paper de la professió.

Armengol ha anunciat que l'Aucer té la voluntat de preparar una gran universitat especial per a l'any que ve, en la vintena edició.