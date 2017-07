Bolvir crida a votar el Memorial com a millor monument funerari de l'estat

L'Ajuntament de Bolvir ha fet una crida als veïns del poble i de la Cerdanya per tal que votin el Memorial estrenat al cementiri nou en un concurs que busca el millor monument funerari de l'estat. El consistori ha iniciat una campanya de difusió perquè els cerdans s'impliquin en el concurs, en el qual hi participen també com a finalistes sis monuments més de cementiris d'arreu de l'estat.

La participació del Memorial de Bolvir en aquest concurs, organitzat per una empresa especialitzada en comunicació en l'àmbit funerari i que publica des de fa dues dècades la revista Adiós, va partir del mateix Ajuntament. L'equip de govern municipal va considerar que per tenir el màxim de repercusió possible a escala internacional de la creació del nou Memorial era adient inscriure'l en aquest certamen anual. La setmana passada l'empresa organitzadora del concurs va comunicar al consistori que el monument de Bolvir havia estat seleccionat entre els set finalistes. A partir d'aquest moment s'ha obert un termini de votacions populars a través d'internet que es tancarà el dia 30 de setembre.

El Memorial del cementiri de Bolvir competeix amb altres espais funeraris del Masnou; Villaluenga del Rosario, a Càdiz; Monturque, a Còrdova; Alcantarilla, a Múrcia; Abaurrea Alta, a Navarra; i Aznalcollar, a Sevilla.

El Memorial que l'Ajuntament de Bolvir va decidir crear al nou cementiri té com a objectiu conservar el record i honorar els veïns i famílies que durant segles han utilitzat el cementiri vell, ja buidat i reconvertit en un parc urbà al centre del poble. Tant és així que el monument utilitza làpides i creus que eren al vell cementiri formant un quadre que ocupa l'interior d'un fosat que simula els antics monuments funeraris megalítics. D'aquesta manera el visitant arriba a l'espai de record després de recórrer un corredor que el convida a mantenir silenci i respecte per, finalment, arribar davant els noms i les dates que van omplir les tombes del cementiri antic. El disseny de l'espai és dels arquitectes Jordi Puig i Alexandre Puig.

El Memorial es va inaugurar el mes de maig en el marc de la festa de Sant Isidre. L'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, va presidir tant els actes d'estrena del nou parc l'entorn de l'església de Santa Cecília com de la inauguració del monument funerari.