ERC de l'Alt Pirineu obre la campanya pel sí amb mítings i actes als mercats

La delegació de l'Alt Pirineu d'Esquerra Republicana (ERC) ha anunciat l'inici d'una campanya arreu de les comarques de la demarcació per a la promoció del vot afirmatiu en el referèndum per la sobirania de Catalunya de l'1 d'octubre. Segons ha explicat la formació republicana, la campanya inclou tant actes públics de divulgació com xerrades i debats, així com la ubicació de parades als mercats. A les xerrades i debats, que seran temàtiques, s'hi exposarà quina serà la situació de l'àmbit al qual es faci referència en una nova república i es tractaran temes diversos com el benestar i el cobrament de les pensions, la salut, l'agricultura o l'organització del referèndum amb garanties. El calendari preveu actes a la Seu d'Urgell, Oliana i Organyà, entre altres poblacions del Pirineu. Des d'ERC han apuntat que l'objectiu del programa és «fer pedagogia a la població dels beneficis que tindrà per a la societat catalana que guanyi el sí».