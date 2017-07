L'Ajuntament de Lles pateix un ciberatac amb xantatge econòmic dels hackers

«No podem fer pràcticament res, amb els tres ordinadors de l´Ajuntament aturats, amb prou feines rebre algun mail...» L´alcalde de Lles, Andreu Grau, lamentava aquest dijous al matí l´estat d´indefensió amb que es troba després que a l´inici de la setmana un ciberatac inutilitzés sistema informàtic del consistori. Per si no fos poc, els hackers han exigit al consistori el pagament d´una quantitat econòmica que va en augment fins a 6.000 euros per poder reestablir el sistema.

En conèixer l´atac i el posterior xantatge per part dels pirates informàtics, l´alcalde va córrer a informar l´empresa especialitzada encarregada del sistema informàtic municipal i, una vegada conegut l´abast del problema, va interposar una denúncia als Mossos d´Esquadra, segons ha remarcat el mateix batlle. Aquest avís el va fer extensiu a la resta d´ajuntaments i al Consell Comarcal a fi efecte que les adminiatracions públiques de la Cerdanya prenguin les mesures de seguretat oportunes