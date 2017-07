L'Ajuntament de Lles rep un ciberatac amb xantatge econòmic dels hackers

«No podem fer pràcticament res, amb els tres ordinadors de l'Ajuntament aturats, amb prou feines rebem algun correu electrònic...» L'alcalde de Lles, Andreu Grau, lamentava aquest dijous al matí l'estat d'indefensió amb què es troba després que a l'inici de la setmana un ciberatac inutilitzés el sistema informàtic del consistori. Per si no fos poc, els hackers han exigit al consistori el pagament d'una quantitat econòmica que va en augment fins a 6.000 euros per poder reestablir el sistema.

En conèixer l'atac i el posterior xantatge per part dels pirates informàtics, l'alcalde va córrer a informar l'empresa especialitzada encarregada del sistema informàtic municipal i, una vegada conegut l'abast del problema, va interposar una denúncia als Mossos d'Esquadra, segons ha remarcat el mateix batlle. Aquest avís el va fer extensiu a la resta d'ajuntaments i al Consell Comarcal a fi que les adminiatracions públiques de la Cerdanya prenguin les mesures de seguretat oportunes. Grau ha explicat que els pirates li han exigit una quantitat inicial d'uns 2.000 euros equivalents a un bitcoin, una moneda digital que permet els pirates obtenir guanys sense cap entrega física ni control financer. Segons ha explicat l'alcalde, els hackers exigeixen un pagament màxim de sis bitcoins, és a dir uns 12.000 euros, en tres dies sota l'amenaça de deixar inutilitzats per sempre els documents que contenen els tres ordinadors de l'Ajuntament. Andreu Grau ha remarcat que si el consistori no pot recuperar la documentació municipal es trobarà amb serioses dificultats de gestió». Es tracta de tota la documentació introduida al sistema en els últims mesos, entre la qual hi ha partides de naixement, permisos d'obra o el padró municipal, segons ha explicat el mateix Grau. Hi ha la situació agreujant que l'Ajuntament no havia fet còpies de seguretat dels seus documents des de feia un any.



Missatge en anglès

Les primeres hipòtesis de la investigació apunten a un atac provinent de l'estrager, tal com ha explicat l'alcalde. El missatge que acompanya el virus exigint el rescat econòmic era en anglès. Grau, que s'ha reunit amb els caps dels Mossos d'Esquadra a la Cerdanya, ha explicat que si bé s'ha plantejat pagar els diners per poder tenir accés als documents municipals «tampoc no tenim cap garantia que fent-ho ens alliberin els ordinadors», per la qual cosa de moment ho ha descartat, tal com li han recomanat dels Mossos.