La Molina crea un forfet d´estiu únic que dóna accés a tots els remuntadors

L'estació de la Molina ha obert la temporada d'estiu amb la creació d'una nova proposta tarifària que té per objectiu acostar les instal·lacions a tots els públics i possibilitar l'ús dels ginys mecànics que donen accés a les cotes altes. Així, l'estació ha creat el nou forfet d'activitats, La Molina Non Stop, que inclou l'accés a: telecabina de la Molina, telecadira de cap de Comella, bikepark, tubbing, zona lúdica i d'aigües, barques i patinets, vòlei, ponis, frisbee, circuit de fauna, piscina climatitzada, tennis i fitness, segons han enumerat des de l'estació. El preu d'aquest nou forfet, que és personal i d'ús lliure durant tot el dia, és de 27 euros per als adults i 22,50 per als nens d'entre 7 i 16 anys. Igualment, l'estació també ofereix nous forfets específics: el de temporada recarregable BikeParkREC i el forfet recarregable BikeParkREC amb dies de lliure elecció d'entre dues i cinc jornades.

D'altra banda, l'estació proposa per a aquesta temporada dues noves activitats, el HoverKart, que és un enginy elèctric semblant als karts amb circuit per a nens i adults, i el Frisbee, una combinació de llançament de disc i golf, que es fa en un circuit similar al del golf, en què els participants, en grups d'entre dues i vuit persones, recorren una distància i llencen discos a unes cistelles que es van trobant al llarg del recorregut, segons han explicat des de l'estació. Igualment, la Molina ha portat a terme una nova ampliació del Bike Park, que ara disposa d'una nova zona al cap de Comella i inclou un total de 15 pistes de descens per a riders, amb gairebé 50 quilòmetres de recorreguts que el converteixen en el més gran de tota la península Ibèrica, segons han apuntat des de l'estació. El Bike Park també ofereix un circuit de Cross Country i Wood Park. L'estació es mantindrà oberta en campanya d'estiu fins a la Diada Nacional.