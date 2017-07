Les escoles de la Cerdanya se sumen en bloc al projecte per fer menjar local

El projecte «Mengem d'aquí» ha aconseguit engrescar totes les escoles de la Cerdanya, de manera que començaran en bloc aquest setembre a introduir menjar produit al Pirineu als seus menús escolars. El projecte s'instaurarà a les tretze escoles de la Cerdanya i les llars d'infants que hi estan vinculades, com les de Bellver, Alp o Ger, fins al punt que la iniciativa afectarà a entre 500 i 600 alumnes de la Cerdanya aquest primer curs.

Des del Consell Comarcal cerdà han explicat que, «per bé que en tots els menjadors es compleixen perfectament els criteris nutricionals, les institucions promotores del projecte han volgut anar un pas més enllà. El nou menú unificat identificarà els dies de producte local, aportarà receptes tradicionals catalanes i permetrà que tots els infants mengin el mateix, des de les llars d'infants fins a batxillerat». D'aquesta manera, a l'inici de curs els responsables del projecte lliuraran un document a les famílies explicant-los-el i se les convocarà a una xerrada informativa. Igualment, faran una proposta de sopars, esmorzars i berenars per tal que tota la família hi participi en la seva mesura. Tots els centres educatius de la Cerdanya i pràcticament tots els de l'Alt Urgell s'han adherit a formar part de la iniciativa.

Des del Consell cerdà han remarcat que es tracta d'una iniciativa del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que té la col·laboració dels dos consells comarcals i el finançament del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Els últims mesos l'equip que desenvolupa el projecte s'ha reunit amb els gestors de menjador i els cuiners, per tal d'explicar-los el funcionament de la iniciativa i ajudar-los a fer-ne viable la implantació. Aquesta feina prèvia també ha inclòs un treball amb els productors agroalimentaris, per tal de poder fer viable la incorporació d'aquests productes dins el menú escolar, segons han explicat els tècnics del projecte. En aquest sentit, el menú de «Mengem d'aquí» l'ha elaborat la Fundació Alícia d'Alimentació i Ciència del Món Sant Benet, i ha estat objecte de tres revisions per part dels cuiners dels menjadors escolars abans de tenir la proposta definitiva. La fundació ha efectuat una formació als cuiners i ajudants de cuina dels menjadors escolars aquest mes de juliol. La jornada va tenir dues parts: una primera en què es va explicar la justificació de la proposta de menú i una segona on es van cuinar plats.



Tota la família implicada

El projecte també preveu lliurar als pares una proposta de menús pels sopars perquè tota l'alimentació familiar sigui equilibrada en relació amb els dinars. D'aquesta manera «Mengem d'aquí» podrà incidir no tan sols en l'alimentació dels alumnes, sinó també en la de la resta de la família.