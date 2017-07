Guils crea illes al carrer per impedir que els cotxes hi corrin

L'Ajuntament de Guils de Cerdanya ha hagut d'actuar davant la preocupació dels veïns per la velocitat que agafen alguns conductors en les àrees residencials de la població, on a les èpoques de gran afluència turística hi acostuma a haver nens jugant i veïns passejant. La velocitat d'alguns conductors també provoca situacions de perill per col·lisió entre vehicles. Davant d'aquesta demanda, el consistori ha decidit actuar, i ha iniciat la construcció de petites illes reductores a costat i costat dels vials que obliguen els conductors a fer un eslàlom o bé aturar-se si coincideixen amb un vehicle en sentit contrari.

La mesura s'ha pres en un dels carrers de la urbanització del Roc Foradat. Es dóna la circumstància que els veïns d'aquest conjunt residencial han fet saber al consistori el seu neguit pel conflicte que sovint es produeix al carrer entre conductors que corren i els veïns que transiten per la zona. L'actuació de l'equip de govern que encapçala Valentí Tusset no s'ha fet esperar. A la construcció d'aquestes illes reductores al carrer principal que creua la urbanització s'hi sumaran dues actuacions més en altres espais. Es tracta de construccions triangulars de quinze centímetres d'alçada que situen un dels seus vèrtexs pràcticament fins al centre del vial, de manera que per esquivar-los cal reduir la velocitat i fer dos girs. L'altra illa reductora se situa a l'altre costat del vial, un metre més enllà. L'Ajuntament ha anunciat que les obres estaran enllestides els pròxims dies, de manera que seran efectives durant la campanya turística del mes d'agost.

La mesura presa per l'Ajuntament segueix el model utilitzat molt sovint als pobles de l'Alta Cerdanya. En molts dels nuclis urbans com ara Osseja i la Guingueta d'Ix, els vehicles que els volen creuar han d'aturar-se a la dreta per cedir el pas per vials que s'estrenyen de sobte. Això evita que els conductors corrin i, alhora, predisposa el trànsit a una circulació lenta pels nuclis urbans. L'actuació de l'Ajuntament de Guils s'emmarca en un pla general de millora del nucli urbà que ha inclòs els últims mesos la renovació de senyalització, la construcció d'un aparcament dissuasiu a l'entrada de Guils i la reurbanització dels carrers principals.