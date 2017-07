Puigcerdà prepara una Festa de l'Estany que arriba amb aire de còmic

Amb el regust encara recent de la Festa Major del Roser, l'Ajuntament de Puigcerdà ja ha iniciat la campanya de promoció de la Festa de l'Estany, que aquest estiu arriba a la capital cerdana amb aires de còmic. El guanyador del concurs de cartells ha proposat una visió en còmic de la festa. Es tracta del jove local Albert Mosquera, que s'ha proclamat vencecor del concurs per tercer any consecutiu.

Albert Mosquera, de 38 anys, és topògraf de professió i treballa en una empresa de drons. El disseny i el dibuix és, però, una de les seves passions, de manera que dibuixa sempre que pot. Aquest any potser no participarà al concurs del cartell per a la festa de l'any que ve perquè té molta feina, però tampoc no ho descarta. Guanyar el concurs li fa una especial il·lusió: «em fa molta il·lusió perquè és a casa, i encara que ja l'hagis guanyat altres anys, sempre agrada». Mosquera explica que per al disseny d'aquest any «volia fer alguna cosa que fos tot d'un mateix color i amb diferents tons, i al final va quedar nocturn; primer vaig fer el dibuix a mà i després el vaig passar a l'ordinador per posar-hi els colors». El cartell té un aire evocador i oníric perquè així és també la Festa de l'Estany, segons ha explicat Mosquera. L'artista afirma que el «secret» dels cartells és agafar símbols, com ara l'estany, la vella i el cigne, i donar-li un toc de fantasia.



Una setmana d'actes

El programa de la Festa de l'Estany s'iniciarà el dilluns 21 d'agost amb un primer concert i s'acabarà el diumenge 27 amb la jornada de desfilades. Així, l'Ajuntament ha tornat a optar per concebre la cita com una nova festa major, amb actes durant tota la setmana i no en un sol dia com es feia tradicionalment. La festa s'ha fixat l'últim cap de setmana d'agost per allargar la campanya turística.