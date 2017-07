Santa Maria mostra vestigis i rentat de cara

La catedral de la Seu d'Urgell ha estrenat aquesta setmana el rentat i l'habilitació general que durant l'últim any ha envoltat el temple de bastides i operaris. Un projecte de restauració que també ha permès treure a la llum nous elements del temple originari del segle VI i ha comportat una inversió total de 686.000 euros. La gran joia romànica de la capital urgellenca llueix més que mai.

Segons han explicat des del bisbat d'Urgell, les obres de restauració de la catedral, finançades pel ministeri espanyol d'Educació, Cultura i Esports a través de la Direcció General de Belles Arts i Patrimoni Cultural, han suposat la reparació de les àrees que havien quedat malmeses pel pas del temps i per l'aigua, la regeneració d'espais afectats per les humitats, i ha permès descobrir, en aquest treball de millora dels drenatges de les parets exteriors, les restes d'estructures antigues. Es tracta d'elements datats entre els segles V-VII que els arqueòlegs conclouen que pertanyen a la primera catedral. Durant les excavacions es van identificar diversos nivells arqueològics i dues estructures, que els arqueòlegs Òscar Augé i Walter Alegria daten, segons els materials ceràmics que s'hi associen, entre els segles V-VII. Entre les troballes hi ha una estructura semicircular que podrien ser del primer temple paleocristià.

Durant aquests mesos s'ha portat a terme la restauració i neteja de diverses àrees del claustre, la reparació de les cobertes; l'adaptació a la normativa d'alguns trams d'instal·lació elèctrica; el tancament amb vidre transparent de la zona externa de l'absis per permetre la contemplació de l'espai sense haver de sortir a l'exterior; i la reparació i el sanejament de la pedra en diverses àrees, segons han enumerat des del bisbat. Així, al claustre s'ha dut a terme la restauració dels elements escultòrics i la neteja de les parets, especialment a la zona de la porta romànica d'accés a la catedral des del claustre, i també la reparació i la millora del drenatge. A les cobertes s'han fet diverses actuacions: a les de l'església de la Pietat, al cimbori i a les zones annexes i a l'absis de la catedral; a les de l'església de Sant Miquel i a la sagristia. També s'han treballat i netejat les torres de Sant Just i de Sant Salvador.