Els menjadors escolars de la Cerdanya faran més atractives les verdures

El projecte «Mengem d'aquí» que impulsen la Cerdanya i l'Alt Urgell per potenciar els productes autòctons als menús escolars ha inclòs un pla de formació per als gestors dels menjadors a fi de fer més atractiva les verdures i els llegums i, així, incrementar-los a la dieta dels alumnes.

El pla de formació ha anat a càr-rec dels tècnics Fundació Alícia, els quals han rebut aquest estiu representants de les escoles, les associacions de pares i mares, i cuiners i gestors de menjadors escolars de les dues comarques a fi efecte de conèixer de primera mà el projecte i, alhora, aprendre trucs per tal de fer més llaminera per als nens les verdures i els llegums. Així, els participants han après a presentar la verdura als nens i joves d'una manera més vistosa que no pas servida tal com es cull de l'hort. Els tècnics de la Fundació Alícia en la formació han mostrat als participants tècniques, com, per exemple, per fer-ne purés, sopes o cremes, o barrejar-la amb pasta o altres productes que són més atractius als ulls dels escolars.

En la formació s'hi ha inclòs la incorporació progressiva de la proteina vegetal. Aquestes tècniques s'aniran incorporant al menú dels alumnes de la Cerdanya i l'Alt Urgell aquest pròxim mes de setembre després que tots els centres de les dues comarques s'hi hagin sumat en bloc. Això permetrà la indústria agroalimentària del Pirineu entrar als menjadors escolars amb els seus preparats sota els valors de la qualitat i la proximitat. Els productors es coordinaran amb els menjadors per anar servint els seus menjars a tots els centres possibilitant un calendari de treball estable a les dues comarques.

Igualment, el projecte també inclou la incorporació de la resta de les famílies als menús saludables de proximitat. A principi de curs les famílies rebran, no tan sols els menús del menjador escolar, sinó que també una proposta per el·laborar els sopars d'una manera equilibrada. D'aquesta forma tant pares com fills podran participar d'una dieta dissenyada per tècnics en alimentació i salut.