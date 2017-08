Legionaris de l'antiga Roma travessaran la Cerdanya per fer-ne conèixer la cultura

La Cerdanya recularà dos mil·lenis aquest diumenge en una jornada de recreació històrica en la que una marxa legionària de l´antic imperi romà recorrerà la vall entre Llívia i l´Espai Ceretània de Bolvir.

La marxa comptarà amb la participació de personatges vestits i caracteritzats de l´època romana i inclourà tallers i explicacions de com es vivia a la Cerdanya en aquells anys en que la vall era una de les principals vies de comunicació entre la península ibèrica i la resta del continent. La jornada, que porta el nom de Ceretania Fortis, la protagonitzaran els membres de l´associació de recreació històrica ´Evocati Apri Scipionis´, els quals refan la vida i costums dels legionaris romans d´Escipió. La marxa, que és oberta a tothom, s´aturarà al Museu Cerdà de Puigcerdà a l´hora de dinar abans d´enfilar el tram final de l´itinerari fins a Bolvir, on es farà el gruix dels actes. La sortida és prevista a les dotze del migdia i l´arribada a les sis de la tarda. El programa preveu, en col·laboració amb el grup de reconstrucció històrica del Museu de Badalona, la recreació d´una botiga romana d´alimentació, una mostra de les tècniques que utilitzaven per la conservació d´aliments, una sobre les técniques, eines i tintes que usaven per escriure, una altra demostració sobre els instruments i les tècniques mèdiques romanes i una sobre les seves creences i conjurs màgics.

Amb una aportació de tres euros, els participants podran prendre part en una degustació de menjar romà a base de vi dolç, fruits secs, raim, torradetes amb olivada i formatge amb melmelada. La jornada es clourà a partir de les set amb una demostració de forja i un concert a càrrec de l´Orquestral Harmonie Osseja a les vuit del vespre.