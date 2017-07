Les granges de la Cerdanya oferiran visites per als turistes

Els ramaders de la Cerdanya veuen cada vegada més que el turisme pot esdevenir una font de negoci també per a ells. Després de més d'un segle veient que la seva feina diària de cultivar les terres i mantenir verds els prats comportava de retruc la venda a l'engròs de cases de segona residència i l'arribada de visitants, ara els ramaders veuen que també poden ser part del turisme fent entrar a casa els visitants.

Tant és així que seguint el camí traçat pel projecte Viure a pagès, i també gràcies a l'auge del sector agroalimentari, el Patronat de Turisme de la Cerdanya i el sector de la ramaderia i l'agricultura s'han coordinat per oferir als turistes visites a les granges.

Aquest mes d'agost vuit explotacions agrícoles i ramaderes de la vall obriran les portes amb l'objectiu de «donar al visitant l'oportunitat de conèixer el seu dia a dia i mostrar com treballen els productes agroalimentaris perquè siguin de gran qualitat», segons han remarcat fonts del Consell Comarcal. Els responsables del Patronat de Turisme han explicat que «entre l'oferta de visites trobem explotacions que representen àmpliament la varietat de productes de la nostra comarca: producció d'ous ecològics a cal Grauet de Saga; producció de carn de vedella ecològica a cal Calsot de Montellà».

També es faran visites a cal Gintó de Mosoll, una explotació amb producció de poma d'alta muntanya, xais, vedella i horta; ca l'Alzina de Puigcerdà, que és una explotació de vaques de llet que elabora iogurts artesanals; una explotació de cabres d'Éller, regentada per una jove parella que tot just inicia un projecte de formatgeria amb llet del propi ramat de cabres; el Verger Cerdà de Prullans, un hort de permacultura d'on s'obtenen productes hortícoles ecològics de gran qualitat; cal Perna d'Isòvol, on, a més dels horts amb productes de qualitat, es treballa el món de la mel i les abelles; i la Vinya de Llívia, un projecte per recuperar el cultiu de la vinya d'altura a la Cerdanya i crear un vi amb personalitat pròpia.

La nova proposta turística cerdana inclou el regal d'un lot d'agroaliments per als que visitin quatre cases. Les inscripcions es poden fer a qualsevol oficina de turisme.