Un mareig obliga Pep Vivas a abandonar la travessa solidària al canal de la Mànega

No ha estat possible en aquest primer intent, però Pep Vivas podria tornar-ho a provar. El nedador puigcerdanenc es va llençar a les aigües fredes del canal de la Mànega a les cinc de la matinada de dimarts, però problemes físics el van obligar a abandonar cinc hores després. Una indisposició i un mareig el van portar a avortar el projecte solidari per la lluita contra el càncer infantil, que, no obstant això, manté la campanya oberta. Des de l'equip de Vivas no han descartat que ho pugui tornar a intentar en el futur, extrem que definirà en els pròxims dies.

La travessa del canal de la Mànega per recaptar fons per la lluita contra el rabdomiosarcoma ha comportat dos anys de preparació al nedador de Puigcerdà. A més de la campanya de promoció i consecució de patrocinadors, també ha hagut de fer front a una preparació física molt exigent. Tant és així que l'esportista puigcerdanenc ha fet un procés d'aclimatació i resistència nedant 1.200 quilòmetres sense neoprè i sovint, de nit. La travessa del canal de la Mànega suposa una distància de 40 kilòmetres en una aigua que està a uns 17 graus. Entre els anys 1983 i 1986, Vivas va ser sotscampió d'Espanya i Catalunya de 1.500 metres lliures. Posteriorment ha dut a terme travesses com ara la de Formentera a Eivissa o la de Roses a les illes Medes.

La travessa estava prevista per al cap de setmana, però la meteorologia va obligar a posposar-la a aquesta setmana. Segons els responsables de la campanya solidària, fins ara s'han recaptat 1.789 euros, i es mantindrà oberta 30 dies per aconseguir més fons a través del web www.elmeugradesorra.org. Segons han recordat des de l'entitat solildària que porta a terme la campanya, «el rabdomiosarcoma o càncer del desenvolupament és una malaltia rara que afecta majoritàriament nens i per a la que no hi ha tractament en cas de recaiguda. És el càncer més freqüent de les conegudes com a parts toves del cos i s'origina normalment als muscles. L'acostumen a tenir nens i adolescents, encara que també es detecta en alguns adults. Actualment, el càncer infantil té uns índexs de supervivència del 80%. Dins del 20% que no el supera, hi ha els malalts del rabdomiosarcoma, que presenta una mortalitat de pràcticament el 100% en el cas de recaiguda».

L'Associació A. C. contra el Rabdomiosarcoma es va crear l'any 2015 per una família vinculada a la Cerdanya que aquell mateix any va perdre una filla de vuit anys a causa d'aquest càncer. La campanya ha rebut nombroses mostres de suport a la vall, mitjançant actes i activitats per recaptar fons.