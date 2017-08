La plantilla del Tren Groc manté la vaga en l'inici de la temporada turística

La vaga iniciada pels treballadors del Tren Groc a principi de juliol es manté de moment, a l´inici de la punta turística del mes d´agost. Les posicions entre els treballadors i la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF) continuen distanciades i, per tant, la vaga que manté els combois a l´estació tots els dilluns i dijous al matí afectarà la principal campanya turística a la Cerdanya.

El comitè d´usuaris de la línia ha xifrat en 140 les freqüències que s´han hagut d´anul·lar des del mes d´abril, a causa, no tan sols de la vaga, sinó també per diverses avaries.

El Comitè d´Usuaris del Tren Groc ha fet una crida a la direcció regional de l´SCNF perquè s´assegui a negociar amb els treballadors de la línia amb l´objectiu que s´aturi la vaga i els combois puguin reprendre les freqüències tota la setmana. El mes d´agost és quan la línia té més demanda a causa de la gran afluència turística de la Cerdanya. Des del Comitè han apuntat que les oficines turístiques de l´Alta Cerdanya ja han fet notar el seu descontentament per la supressió d´un dels atractius principals de la vall. La vaga fa suprimir una dotzena de combois dels 140 que estan programats cada setmana. Des del Comitè d´Usuaris que lidera Jordi Bartolí han denunciat que la línia del Tren Groc dibuixa des de fa temps una tendència negativa que ha fet que passés d´oferir 16 freqüències per dia fa uns anys a oferir-ne deu actualment i a encarar una perspectiva de sis els propers.

Els treballadors ferroviaris de la central de Vilafranca de Conflent van decidir el mes passat convocar dues aturades setmanals per protestar per una supressió de llocs de treball que, al seu entendre, posa en qüestió la seguretat dels mateixos treballadors i dels usuaris de la línia. Aquest anunci va arribar un mes després que la línia es reobrís completament, ja que durant l´hivern va estar tancada entre la Tor de Querol i Montlluís per obres de millora. El viatge en el popular Canari, tal com és conegut a l´Alta Cerdanya i el Conflent, és també un dels atractius turístics més demandats a la Baixa Cerdanya, tal com remarquen cada any a les oficines de turisme de Puigcerdà.