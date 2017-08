Ferrocarrils accelera el projecte per ampliar el telecabina fins a la Tosa

Ferrocarrils de la Generalitat s'ha proposat que La Molina tingui ben aviat un dels projectes més esperats en les últimes dècades: l'allargament del telecabina Alp 2.500 fins al refugi del Niu de l'Àliga i el cim de la Tosa. L'ens que gestiona l'estació ha anunciat que durant aquest estiu complirà els tràmits de convocatòria de concurs públic i posterior licitació de les obres a fi i efecte que puguin estar fetes el mes de febrer de l'any que ve fins al punt que ja ha publicat el concurs de licitació.

Amb l'ampliació, el telecabina arribarà a la cota 2.520, de manera que es completaran els escassos metres que falten actualment entre l'estació superior del giny mecànic i el refugi del Niu de l'Àliga. El projecte, que preveu una inversió de sis milions d'euros, es realitzarà de tal manera que els viatgers del telecabina no hagin de fer transbord ja que serà la mateixa cabina la que canviarà de cables per enllaçar amb el nou recorregut. D'aquesta manera, l'actual estació de retorn passarà a ser una estació intermèdia en la qual els viatgers, o esquiadors a l'hivern, podran baixar o no segons les seves preferències. La construcció d'aquest nou tram suposarà la instal·lació de nou pilones noves en un tram de quasi un quilòmetre amb un desnivell de 180 metres. La intenció de Ferrocarrils de la Generalitat és que l'obra estigui enllestida el mes de febrer per tal que l'estrena es pugui incloure en els actes de celebració del 75è aniversari de l'estació. Per a aquest aniversari de l'obertura del primer remuntador, La Molina té previst convocar actes de celebració amb el territori per tal d'evidenciar la importància de l'esquí per a l'economia del Pirineu.