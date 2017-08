La Cerdanya regala als turistes excursions saludables als millors entorns naturals

L'Associació Nordic Walking Pirineus ha reeditat en un nou format el programa Cerdanya Senderisme de Salut, ara patrocinat pels ajuntaments de Puigcerdà, Llívia i Alp i el suport de la Diputació de Girona, l'estació de la Molina i els establiments hotelers adherits. El programa permetrà a veïns i turistes que arriben a la vall conèixer-ne els millors racons a través d'excursions guiades per professionals de Guies del Pirineu. Si bé les excursions estan en part subvencionades, en el cas dels visitants hostatjats als hotels adherits fins i tot podran participar-hi gratuïtament.

Així, segons han explicat els responsables de Nordic Walking Pirineus, «les activitats van dirigides a la població local, de segona residència, i estiuejants allotjats als establiments turístics o que gaudeixen de la restauració i de la gastronomia local». El programa ha inclòs vuit sortides de senderisme que es desenvoluparan en espais naturals protegits, com el parc natural del Cadí-Moixeró i el parc natural dels Pirineus Catalans, a l'Alta Cerdanya. Són les sortides del programa Puigcerdà Senderisme de Salut, el qual inclou una caminada de marxa nòrdica nocturna en nit de lluna plena, i una pujada a la Tosa en telecabina per fer-ne d'altitud. Pel que fa a la marxa nòrdica, se n'han programat 12 batejos al parc Schierbeck de Puigcerdà, per tenir una primera presa de contacte amb els bastons, veure com es manegen, conscienciar-se de la postura corporal; cinc sessions de Nordic Walking, i quatre cursos de Nordic Walking, a Puigcerdà, Llívia, Alp i la Molina, per iniciar-s'hi o perfeccionar la tècnica de la marxa nòrdica; i quatre sortides de Nordic Walking als entorns naturals de Llívia i de la Molina. Les activitats són econòmiques gràcies als ajuntaments patrocinadors, les entitats i els establiments que hi donen suport, i es pot arribar a participar en la iniciativa de manera gratuïta, en cas de fer estada en algun dels establiments adherits al programa. L'organització facilita els bastons de marxa nòrdica a les persones que no en disposin, i cal tenir en compte que les places són limitades i cal inscripció prèvia. Els responsables del programa han remarcat que el Nordic Walking millora la salut postural i el metabolisme.