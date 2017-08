Guils completa la revisió de fites frontereres

Guils ha conclòs el procés de revisió de les 128 fites frontereres que cada any els municipis de la Cerdanya que toquen a França porten a terme amb les autoritats policials i polítiques dels dos costats de la frontera. Agents de la Guàrdia Civil espanyola, de la policia duanera francesa i autoritats polítiques dels dos costats van repassar divendres l'últim tram de frontera, una línia de 16 quilòmetres entre els termes municipals de Guils, Meranges i Porta situats en altura. El procés es repeteix anualment per comprovar que les fites són al seu lloc i estan ben senyalitzades.

El tinent de la Guàrdia Civil Antoni Lorenzo Llambrich, cap de la Companyia de Puigcerdà, ha explicat que els efectius de la Guàrdia Civil han fet aquest any a la Cerdanya un total de deu sortides per portar a terme les corresponents revisions de les fites escampades per tot el territori: «Això es fa cada any, entre els mesos de juliol i agost; vam començar per municipis com ara Puigcerdà i Llívia i vam deixar per al final la que ens portava a peus del cim del Puigpedrós, a 2.915 metres». El tinent ha argumentat que «és un control rutinari i protocol·lari; comprovem que les fites es troben en el punt que fixen les coordenades, mirem que estiguin cor-rectes i anotem si cal fer-hi res per millorar la seva visibilitat».

En aquesta última sortida, per exemple, la fita 436, la de la roca del Talaiador, situada a la serra de la Tosa, s'ha constatat que la seva senyalització és molt deficient. Lorenzo Llambrich ha remarcat que aquesta activitat també permet establir més proximitat amb els agents francesos i els representants dels municipis, ja que comparteixen experiències i intercanvien coneixements.

L'últim recorregut va començar al refugi de Malniu i va acabar amb un dinar al bar-restaurant de Guils Fontanera. Hi va prendre part l'alcalde de Guils de Cerdanya, Valentí Tuset, que ha explicat que «cada any hi ha algun membre del consistori que fa acte de presència a la revisió de les fites». L'alcalde ha detallat que amb Porta hi ha el compromís de fer un acte de finalització de fites que «un any organitzen els uns i, l'any següent, els altres». Guils té un total de 41 fites frontereres.