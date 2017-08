Montellà recupera el toc de les campanes gràcies a una campanya dels veïns

Montellà ja torna a sentir les campanes de Sant Serni. El seu campanar marca, tal com ho havia fet fa anys, els quarts i les hores en la vida tranquil·la del seu centenar de veïns. Les campanes, doncs, tornen a fixar el pas del temps en un nucli urbà on hi ha una botigueta, dos establiments de restauració, un allotjament turístic i una escola, i que, fora de les jornades turístiques, als seus car-rers no s'hi sent pràcticament ningú.

Aquesta setmana el Grup d'Amics de Montellà (GAM) ha completat el projecte de recuperació del so de les campanes a partir d'una actuació en la qual han pres part veïns i segons residents a través d'una campanya popular, el bisbat d'Urgell i l'Ajuntament local.

El projecte ha tingut com a finalitat incorporar a la torre de Sant Serni un nou mecanisme per al rellotge per tal que el poble recuperi el so de les campanes. La inauguració es va fer en el marc de la 17a edició de la Diada del Grup d'Amics de Montellà, una entitat que des de fa 35 anys treballa per la recuperació de la memòria històrica del poble i l'arranjament dels seus espais i patrimoni. En l'acte d'inauguració hi van prendre part el president de l'associació, Llorenç Vergés, així com una representació del bisbat d'Urgell encapçalada pel vicari general, Ignasi Navarri, i pel rector de la parròquia de Montellà, Carles Rivas, el qual va procedir a la benedicció del nou mecanisme de les campanes. Des del bisbat d'Urgell han remarcat la feina del Grup d'Amics de Montellà, que en els últimes dècades ha aconseguit finançar actuacions de millora en diversos espais religiosos com ara el cementiri parroquial de Sant Genís o l'ermita de Santa Magdanlena de Mandrat. En el marc de la mateixa diada, del Grup d'Amics de Montellà va aprofitar la festa per inaugurar també un local per a l'entitat, que permetrà als seus membres disposar d'un espai de reunió i arxiu dels documents que ha acumulat en les seves més de tres dècades d'activitat. La jornada també va incloure com és habitual un acte acadèmic en què es va debatre l'escriptura al i sobre el Pirineu.