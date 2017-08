El nou programa de visites a granges de la Cerdanya desferma l'interès dels turistes

El nou programa turístic de visites a les granges de la Cerdanya s'ha obert amb un èxit que ha sorprès els mateixos organitzadors. En els deu primers dies d'aplicació del projecte, el Patronat Comarcal de Turisme ha gestionat 394 visites a nou granges i ja ha començat a tancar grups per a les dels pròxims dies amb un centenar d'inscripcions prèvies.

Davant d'aquest èxit, els tècnics del Patronat han apuntat que amb tota probabilitat es repetirà en els pròxims anys, amb fins i tot la possibilitat de créixer amb més explotacions ramaderes. El projecte parteix de la iniciativa del sector agroalimentari amb l'objectiu d'impulsar els productes autòctons com ara la carn de vedella, els formatges, les melmelades, la mel, els ous ecològics i els embotits. En una setmana i mitja, un total de 394 persones han passat en nou visites per les cinc granges de Cal Grauet, Cal Calçot de Montellà, Ca l'Alsina i el Verger Cerdà de Prullans.

Per reservar una de les places de les visites, cal fer-ho presencialment en alguna de les oficines turístiques de la comarca, de manera que els participants són turistes que ja són a la vall. El preu de la inscripció és de set euros per als adults i de quatre per als nens d'entre quatre i dotze anys. Les inscripcions es poden fer per a qualsevol de les visites que ja s'han programat en totes les explotacions fins a final de mes.

El públic que assisteix al programa de visites a granges és principalment familiar, per la qual cosa les granges que tenen més demanda són les que tenen animals.

El programa de visites permet conèixer una selecció dels millors productors agroalimentaris de la Cerdanya. Així, es pot visitar la producció d'ous ecològics a Cal Grauet de Saga, nominat als Premis d'Innovació Tecnològica Agroalimentària l'any 2016; la producció de carn de vedella ecològica a Cal Calsot de Montellà; el Mas Cal Gintó de Mosoll, que és una explotació molt diversificada amb producció de poma d'alta muntanya, xais, vedella i horta; Ca l'Alzina de Puigcerdà, que és una explotació de vaques de llet amb la qual elaboren iogurts artesanals; la nova explotació 30 Cabres d'Éller, una explotació d'una jove parella que inicia un projecte de formatgeria amb llet del seu ramat de cabres; els horts d'El Verger Cerdà de Prullans, un hort de permacultura d'on s'obtenen productes hortícoles ecològics de gran qualitat; Cal Perna d'Isòvol, on es cultiva horts i es produeix mel; i la Vinya de Llívia, que proposa un projecte engegat per recuperar el cultiu de la vinya d'altura a la Cerdanya i crear un vi amb personalitat pròpia.