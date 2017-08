Ajuntaments i partits cerdans se sumen a la gran encesa d'espelmes de l'ANC

arxiu particular

Una encesa d´espelmes formant una estelada arxiu particular

La consecució del rècord Guiness d'encesa d'espelmes amb la formació d'una gran estelada a Llívia va pel bon camí, segons han apuntat els organitzadors de l'acte, de l'Assemblea Nacional. Poc més d'una setmana abans de l'acció, que es farà el dissabte 19 al vespre, els impulsors ja han aconseguit el suport polític i institucional dels partits i ajuntaments de la Cerdanya, així com d'un centenar de voluntaris.

El responsable de l'acte, Ernest Colom, ha explicat que «de moment a la Cerdanya estem tenint una bona resposta, ja s'hi han implicat el PDECat, ERC i Endavant Cerdanya, que estan apadrinant i fent promoció de l'acte. També s'hi han involucrat l'ANC i Òmnium Cultural, des de la Seu d'Urgell, i l'Associació de Municipis per la Independència des de Vic». Pel que fa a la ciutadania, Colom ha remarcat que és conscient que el gruix de la gent s'hi afegirà el mateix dia de l'acte perquè així funciona la gent al Pirineu, però tot i això ja s'hi ha apuntat un centenar de voluntaris.

Els organitzadors necessiten un mínim de dos-centes persones per encendre en un temps relativament curt les 80.000 espelmes que s'han proposat encendre. En aquest sentit, Colom s'ha mostrat confiat que «arribarem a les cinc-centes persones, n'estic segur...». L'encesa es començarà a fer a les nou del vespre i amb quatre-cents voluntaris podria estar feta la gran estelada a les deu. En tot cas, Colom ha remarcat que «el rècord el farem de totes maneres».



Quatre dies amb The Xop Fest



La gran encesa es farà en el marc d'un nou acte que, amb el nom de The Xop Fest, l'Ajuntament de Llívia ha volgut ambientar el penúltim cap de setmana d'agost. La cita combinarà botigues de moda tipus outlet amb activitats per a tots els públics, com ara sessions de cinema, concerts, un campionat de futbolí gegant, un de trial, jocs infantils i passarel·les de moda d'hivern.