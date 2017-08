Guils renova l´antiga zona esportiva per completar la reforma del centre

Guils de Cerdanya renovarà l'antiga pista poliesportiva, que des de fa anys està pràcticament en desús al centre del nucli urbà. Es tracta de l'únic equipament esportiu que hi ha al poble, ja que el camp de futbol i la pista de pàdel, que formen la resta d'instal·lacions esportives municipals, són al nucli de Sant Martí.

L'Ajuntament ha decidit destinar una partida de 27.000 euros a la renovació d'aquest espai, que amb els anys ha quedat molt deteriorat tot i estar situat al costat de l'edifici consistorial, al centre de Guils. Les obres, que ja s'han iniciat, se centraran en eliminar les humitats que l'afecten actualment i la posterior instal·lació de plaques de formigó per renovar el ferm de la pista. Finalment, s'adequarà el recinte per a la pràctica del futbol sala, bàsquet i jocs de xarxa, la qual cosa comportarà també la col·locació de porteries i cistelles. Segons han explicat des de l'equip de govern, la nova pista tindrà unes dimensions de 18 metres de llarg per 10 d'ample.

L'equip de govern ja ha iniciat les obres a fi de poder estar enllestides a final d'aquest agost. Guils té un padró municipal de 531 persones, segons l'última actualització. D'aquests veïns, 76 tenen entre zero i catorze anys i 373 entre 15 i 64 anys.



Actuació global al centre

Amb els treballs de renovació de la pista poliesportiva, l'Ajuntament de Guils dignifica tot el conjunt del centre del poble, juntament amb l'ampliació del mateix edifici consistorial, que dobla l'espai i aprofita les antigues dependències administratives, i la millora dels carrers.

En aquest sentit, el consistori també ha aprovat la construcció d'un aparcament dissuasiu a l'entrada del poble, així com la renovació del paviment dels carrers principals, projecte que té un pressupost de 60.000 euros.