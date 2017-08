Puigcerdà compra quatre cignes per mantenir-los com a atractiu del llac

Puigcerdà no vol perdre el cigne com un dels seus símbols i, per tant, davant la mort d'un dels dos exemplars que hi quedaven ha decidit refer la població de l'estany. Fa unes setmanes va morir un dels dos cignes que quedaven atrapat entre dues roques.

Amb l'arribada de la temporada turística i la recerca per part dels visitants d'una de les fotos més apreciades històricament a la capital cerdana –la dels cignes davant el fons de l'estany i les seves cases senyorials–, l'equip de govern ha optat per comprar quatre cignes més, que alliberarà avui bon punt arribin a la vila.

Actualment no és fàcil comprar cignes. Així ho ha assegurat la regidora de Medi Ambient, Marta Rufiandis, que vetlla pràcticament com una qüestió personal la salut de les colònies d'aus del estany: «Els comprem en una mena de zoològic d'aus exòtiques de Terol; abans venien de l'est d'Europa però ara ja no n'exporten. Ens hem hagut d'esperar perquè abans de poder viatjar han de tenir una edat mínima, són del 2016, i han de passar una quarantena». Amb els quatre cignes nous ja en seran cinc els que formaran la colònia del parc i l'estany Shierbeck, els quals se sumaran a la d'ànecs. La regidora ha remarcat que amb aquesta nova població de cignes «hi haurà una bona cor-rua de gent per fer fotos, fan molt goig els cignes».

L'Ajuntament no sap a quina hora exacta podrà fer l'alliberament dels nous cignes, però ha anunciat que ho farà tan bon punt arribin, molt probablement al llard de la tarda.

La població estable d'ànecs de coll verd de l'estany baixa perquè molts exemplars marxen a la ribera dels rius Carol i Segre. De manera que la colònia habitual d'una cinquantena d'exemplars baixa a la meitat aquests mesos de calor. Segons el recompte que en fa l'Ajuntament, aquests dies la colònia d'aus de l'estany la formen dues parelles d'ànecs xibec, tres exemplars de l'espècie morell de plomall, una parella d'ànecs cullerot, cinc de muts, que són blancs, un de mandarí i cinc oques, de les quals una és domèstica i quatre són salvatges.



Cues per donar pa i fer fotos



La imatge dels cignes a l'estany és una de les fotografies més buscades a la capital cerdana, fins al punt que molts turistes, que aparquen a la part alta de la vila, visiten abans l'estany que els carrers del centre històric. Si al grup de turistes hi ha nens, aleshores la visita és obligada.

Els visitants passegen pel camí perimetral de l'estany fins a arribar a la zona on la ribera fa un bosquet. Allà les aus tenen un fàcil anar i venir de l'aigua a la terra i cerdans i turistes aprofiten per acostar-s'hi. Molts que ja ho saben els porten pa per cridar la seva atenció i facilitar que s'acostin. Aleshores sorgeix la imatge buscada. Els cignes se situen en primer terme d'un escenari ampli amb la làmina d'aigua ben quieta i les cases senyorials del fons, com ara Villa Paulita, reflectint-s'hi.