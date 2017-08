Puigcerdà recupera dos llibres dels segles XVII i XVIII sobre la vila i els seus oficis

L'Arxiu Comarcal de la Cerda-nya ha restaurat dos llibres escrits entre els segles XVII i XVIII que permeten conèixer com era la vida comercial i professional de Puigcerdà en aquells anys. Es tracta d'un llibre de la Confraria de Teixidors i d'un Registre de consells de la vila de Puigcerdà, una mena de llibre d'actes. Segons han explicat des de l'Arxiu, els dos llibres han estat seleccionats per ser restaurats pel seu «interès especial per la informació que contenen» i pel seu mal estat de conservació.

El primer llibre porta per títol Llibre de la confraria del Gloriós Sant Ivó de Teixidors i forma part de la col·lecció de documents que els gremis professionals de Puigcerdà. Segons han datat des de l'Arxiu, va ser escrit entre els anys 1684 i 1751. L'obra «conté la comptabilitat i les actes de la confraria. És interessant perquè els teixidors eren un gremi de molt pes en l'economia puigcerdanesa i a través d'aquest document podem saber com s'organitzaven i com defensaven els seus interessos», segons han exposat des de l'Arxiu que dirigeix Erola Simon.

El segon llibre restaurat es denomina, segons posa a la coberta, Primum regestum fidelissime civitatits Podyceritani, és a dir, Primer registre de la fidelissima Ciutat de Puigcerdà. L'obra recull les actes del ple del consell de Puigcerdà entre els anys 1707 i 1715, el qual «coincideix amb el final de l'ocupació austriacista i la posterior ocupació borbònica de Puigcerdà durant la guerra de Successió», segons han remarcat els tècnics de l'Arxiu. Un dels trets singulars d'aquest llibre és, justament, el tracte de «ciutat» que rep Puigcerdà: «I és que l'arxiduc Carles d'Àustria va concedir a Puigcerdà el títol de ciutat el juny del 1707, un privilegi que va durar ben poc; a l'abril del mateix any els borbònics van ocupar Puigcerdà i entre altres coses van anul·lar aquest títol».

Les dues restauracions, amb un pressupost de 2.900 euros, han estat fetes per la restauradora Clara Alibés i han consistit en l'eliminació dels agents que degraden els documents i la seva consolidació a fi i efecte d'assegurar-ne la informació.